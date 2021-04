Aiutano conducente autocarro e scoprono traffico illecito cani

Un traffico illecito di cani di razza. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia Stradale del distaccamento di Todi dopo aver soccorso un autocarro – targhe straniere – per una sostituzione di un pneumatico forato lungo la E45 all’altezza di Acquasparta. Le due persone che erano a bordo sono state denunciate anche per maltrattamento di animali.

La scoperta

Gli agenti hanno verificato la legittimità degli spostamenti sul territorio italiano – normative anti Covid – con tanto di check legato all’autorizzazione al trasporto conto terzi sulla tratta Romania-Italia, la tratta di interesse dei due a bordo dell’autocarro. In questo contesto alla polizia Stradale non è sfuggita la presenza di un trasportino per animali nascosto tra gli scatoloni: all’interno c’era un cucciolo stremato dal viaggio, la cui presenza è stata certificata con un libretto sanitario. Il problema? Non era conforme alle caratteristiche del passaporto europeo per animali da compagnia.

Sequestro e denunce

Il cucciolo era spaventato e assetato. La polizia Stradale non ha perso tempo e ha contattato il servizio veterinario della Usl Umbria 2 di Terni e il servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche: è stato così accertato che si trattava di un cane Shitzu di circa 50 giorni di vita privo di vaccinazioni e microchip, poi sequestrato e consegnato temporaneamente ad una persona idonea individuata dai veterinari. Per i due è scattata la denuncia