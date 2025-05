Fiamme nel tardo pomeriggio di sabato – l’intervento è scattato alle 19 – nell’area verde a lato di largo Frankl, quella in direzione via Guglielmi. Gli agenti della polizia Locale ed i vigili del fuoco di Terni sono arrivati in loco per la gestione della situazione ed evitare guai peggiori. Non si sono registrati problemi per le persone.

