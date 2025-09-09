Sono 136 le domande pervenute in Comune a Terni per la partecipazione alla fiera di San Matteo di domenica 21 settemba a Terni. C’è il via libera per tutti con firma del dirigente al commercio Claudio Filena: le postazioni a disposizione erano 147.

Il rilievo planimetrico è lo stesso dal 2021 (147 posteggi da 32 metri quadrati l’uno). Dalla polizia Locale è arrivata una missiva in data odierna che, in sostanza, conferma le misure del piano di sicurezza 2023 e di conseguenza è arrivato l’ok alle graduatoria: per la prima volta viene applicata la delibera dello scorso 24 luglio, che ha sancito un unico elenco comprendente gli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche, gli operatori iscritti all’albo delle imprese artigiane e quelli iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese destinata ai produttori agricoli. La scelta dei posteggi ci sarà il 16 e 17 settembre in corso del Popolo.