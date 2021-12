Terni, fiera Santa Lucia in arrivo: l’ordinanza per misure anti Covid

Aree coinvolte ed orari sono praticamente gli stessi. Cambia il periodo: è stata firmata l’ordinanza sindacale per un nuovo appuntamento fieristico in arrivo nel centro di Terni, vale a dire la fiera di Santa Lucia in programma per domenica 12 dicembre. Si svolgerà tra corso del Popolo, piazza Ridolfi, via Colombo, via dell’Annunziata e largo Frankl come già accaduto per quella del Cassero. Il via alle 9, conclusione alle 19. Green pass obbligatorio con controlli a campione. Di seguito il documento integrale.

L’ORDINANZA PER LA FIERA DI SANTA LUCIA – DOCUMENTO