Terni Film Festival, Riccardo Leonelli è il direttore artistico

È l’attore ternano Riccardo Leonelli il nuovo direttore artistico del ‘Terni Film Festival’. L’annuncio è stato dato venerdì 30 luglio nel corso della conferenza stampa al cenacolo San Marco di Terni, che ha visto la partecipazione del vescovo Giuseppe Piemontese, il presidente dell’associazione San Martino Francesco Venturini, l’assessore alla cultura del Comune di Vacone Cesare Cherubini, il responsabile del Focus Sabina Gianpaolo Pinna, l’ex direttore artistico Arnaldo Casali – ora nuovo direttore dell’Istess -, lo stesso Leonelli e Marialuna Cipolla, direttrice artistica del progetto musicale dell’Istess. Nel corso dell’incontro è stato tracciato il bilancio della 16° edizione, che ha visto una prima sessione online dal 7 al 15 novembre 2020 e una seconda dal vivo dal 22 al 29 maggio, mentre la chiusura sarà affidata ad una ‘terza ondata’ in programma a Vacone (Rieti) l’8, 20 e 21 agosto.

Chi è Riccardo Leonelli

Nato a Terni nel 1980, si è diplomato all’accademia d’arte drammatica di Roma. Attore, autore e regista teatrale, è conosciuto soprattutto per interprete di fiction di successo come La fuggitiva, Nero a metà, Don Matteo, Luisa Spagnoli, Un passo dal cielo e Il paradiso delle signore. Al cinema ha interpretato, tra l’altro, Young Europe e Outing – fidanzati per sbaglio di Matteo Vicino, Vallanzasca di Michele Placido e Corpo estraneo di Krzysztof Zanussi. Con Zanussi – conosciuto proprio sul palco del Politeama – ha interpretato anche, in Polonia, il film televisivo Le voci interiori. Ha partecipato cinque volte al Terni Film Festival, lo ha condotto nel 2008 mentre nel 2020 ha vinto l’Angelo per la migliore sceneggiatura con il corto Taxi. Nel 2009 ha fondato il festival dia arti varie ‘StraValentino’.