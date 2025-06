Tre daspo urbani «al fine di consentire a tutti la regolare e tranquilla fruizione degli spazi pubblici del centro storico durante la movida». Li ha adottati il questore di Terni, Luigi Mangino, per via degli ultimi episodi.

Il primo riguarda il 24enne che, la scorsa settimana, è stato arrestato ai giardini Fuori Miselli: «Gli viene vietato per 1 anno di accedere o stazionare in tutti i pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento, come bar, pizzerie, gelaterie, etc., situati all’interno del perimetro urbano della movida».

Medesima decisione per due cittadini stranieri, un marocchino ed un tunisino. Sempre nella notte del 15 giugno erano stati sorpresi a spacciare droga durante i controlli delle pattuglie.