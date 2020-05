Terni, Fondazione Carit accanto al Santa Maria

Solidarietà senza sosta per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Lunedì mattina è giunta infatti al nosocomio un’altra delle donazioni messe in campo dalla Fondazione Carit, attraverso il milione di euro stanziato dal board. Si tratta di undici pompe ad infusione, tre delle quali subito destinate al pronto soccorso. A ricevere il materiale, Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali che ha inteso ringraziare la Fondazione per l’ennesimo segnale di vicinanza all’ospedale ternano.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON