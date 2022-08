Terni: fontana piena di schiuma. Individuati gli autori dell’atto vandalico

L’annuncio lo ha dato via social l’assessore comunale alla polizia Locale, Giovanna Scarcia, nella mattinata di martedì. I presunti autori dell’atto vandalico che ha causato ‘l’invasione’ di schiuma nella fontana di piazza Tacito, nella notte fra venerdì e sabato a Terni, dopo le ore una, sono stati individuati grazie alle telecamere pubbliche che sorvegliano la zona. E per i soggetti in questione sono in arrivo le denunce all’autorità giudiziaria. Interpellata rispetto ai contenuti del post, per capire i dettagli dell’azione vandalica – in particolare chi e come ha agito -, lo stesso assessore preferisce glissare: «Ancora non possiamo dire di più, c’è un’indagine in corso». Da quanto è stato possibile apprendere, si tratterebbe di due soggetti giunti sul posto in auto e che hanno agito nell’arco di qualche minuto, causando il danno in questione.

I ringraziamenti

«Un grazie – aggiunge Giovanna Scarcia – alla polizia Locale, sempre in prima linea, ed alla scrupolosa operatività dei suoi operatori. Un grazie, anche, alla direzione servizi digitali-innovazione-cultura, con la sua discrezione e costante presenza, ed alla professionalità dei suoi tecnici».

IL POST DELL’ASSESSORE