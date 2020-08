Terni fra arte, decoro e socialità: mattinata insieme

Sabato 5 settembre dalle 9 di mattina, l’associazione ‘Bruna Vecchietti’ dà appuntamento a tutti in via Marco Claudio a Terni, accanto alla scuola ‘De Amicis’, per colorare e completare i murales presenti sul muro di cinta dell’istituto e ripulire la zona da rifiuti ed erbacce. Un evento analogo a quelli messi in campo già nel 2016 e nel 2018: «Cerchiamo qualcuno che ci venga a dare una mano a ripulire – è l’appello dell’associazione – ma anche a pitturare e colorare questi spazi che sono rimasti. Sarà una giornata dedicata all’arte e a chi ama fare video, fotografie, leggere, suonare uno strumento, fare parkour, e ovviamente per stare insieme. Chiunque può dipingere, grandi e piccoli, e tutti sono i benvenuti. Ovviamente nel segno del distanziamento che in uno spazio così grande è semplice da attuare. La creatività al centro, per Terni che è una grande base di arte contemporanea».

