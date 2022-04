Terni: «Fra Pentima e Cervara la strada è pericolosa per tutti»

«È davvero pericoloso il tratto della strada 209 Valnerina tra Pentima e Cervara. I segnali stradali sono stati divelti o sono ormai coperti dalla vegetazione che sta man mano invadendo la corsia di marcia e la segnaletica orizzontale, ovvero la linea bianca continua a bordo strada, è completamente cancellata». Il cittadino che segnala la situazione, percorre quella strada tutti i giorni per lavoro, e spiega che «tutto ciò è molto pericoloso sia per noi automobilisti, che per ciclisti o pedoni che rischiano di essere investiti. Spero che questo serva a catturare l’attenzione e far intervenire qualcuno prima della tragedia».

