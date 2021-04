Terni, ‘frenata’ per il piano quinquennale strade

Frenata per il piano quinquennale strade a causa delle condizioni finanziarie del Comune di Terni. Tra i tanti temi trattati venerdì pomeriggio – prosegue il ‘giro’ sul Dup 2021-2023 – dall’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati in III° commissione c’è anche la viabilità: rispetto al recente passato si registra un decremento dell’investimento.

TERNI, DISASTRO STRADE: IL PIANO QUINQUENNALE

IL PIANO NEL DETTAGLIO

Meno fondi

La Salvati ha fatto il punto sulle varie opere – fontana di piazza Tacito, Cardeto, palaTerni e teatro Verdi – in via di sviluppo, quindi spazio al capitolo strade. Come noto la roadmap indicava un esborso da 1 milione per ognuna delle annualità dal 2019 al 2023, ma quest’anno non andrà così: «Non possiamo replicare nel 2021, per questioni relative al bilancio, ciò che era previsto – ha specificato l’ingegnere – nel piano quinquennale delle strade. Però la programmazione non è stata abbandonata e lo abbiamo lasciato tra le opere pubbliche inserendo interventi con un investimento più piccolo da 500 mila euro per il rifacimento di alcune strade, le pavimentazioni di pregio e semplici bitumazioni. Ciò, uniti ai 450 mila euro del finanziamento regionale, assorbe quasi la cifra iniziale di 1 milione».