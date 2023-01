Terni: ‘fumata bianca’ per la Tct. Il prefetto: «Venerdì ripartono le attività»

«Da domani (venerdì 13 gennaio, ndR) la Tct Srl riprenderà l’attività, in ottemperanza al contratto attualmente in essere»: così il prefetto di Terni Giovanni Bruno, in una nota diffusa giovedì pomeriggio, dopo la seconda riunione sulla vertenza, in cui annuncia con soddisfazione la ripartenza dell’azienda ternana che conta 52 dipendenti. All’incontro, coordinato dallo stesso, c’erano il sindaco Leonardo Latini e i rappresentanti di Tct, Ast e Tubificio di Terni. «Il prefetto Bruno – prosegue la nota – ha ringraziato le parti per la disponibilità e la sensibilità dimostrate per salvaguardare i posti di lavoro dei 52 dipendenti della Tct, auspicando la prosecuzione del dialogo tra le società coinvolte. Al termine della riunione, sono state illustrate le risultanze dell’incontro ai delegati delle organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Fismic, che hanno espresso soddisfazione per la positiva conclusione della vertenza».

