Terni, furgone abbatte idrante al Casagrande: breve evacuazione

‘Imprevisto’ nella mattinata di martedì all’istituto ‘Casagrande’ di piazzale Bosco, a Terni, dove un curioso incidente ha portato all’evacuazione, temporanea e breve, del piano terra della scuola. In pratica un furgone, nella parte retrostante la palestra adibita a polo vaccinale, ha ‘abbattuto’ un idrante, con relativa perdita d’acqua. Il danno ha portato all’attivazione, di sicurezza, delle pompe presenti nel piano seminterrato dell’istituto, con conseguente evacuazione – precauzionale e non legata a danni o pericoli concreti – di studenti, insegnanti e personale. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni per le necessarie operazioni di messa in sicurezza e nel giro di alcuni minuti, l’allarme è rientrato.

