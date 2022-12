Terni, Gabelletta: via libera per i ‘Giardini don Antonio Pauselli’, c’è l’intitolazione

Intitolazioni a Terni, c’è una novità riguardante Gabelletta. L’esecutivo mercoledì ha dato il via libera alla nascita dei ‘Giardini don Antonio Pauselli’ per l’area verde in strada del Mulino: nato a Rodi, in Grecia, nel 1931, è scomparso nell’agosto del 2012. Si tratta di una figura di assoluto rilievo per il quartiere: dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1960, ha servito le comunità dell’Immacolata Concezione alla Polymer, San Gabriele dell’Addolorata, Santa Maria del Carmelo e, infine, Nostra Signora di Fatima a Gabelletta. Fu lui a fondare alcune cooperative per il sostegno delle persone più deboli ed emarginate. Ora per chiudere l’iter serve l’efficacia del nulla-osta della prefettura di Terni. Il responsabile unico del procedimento è l’architetto Antonino Cuzzucoli mentre la proposta originaria è del consigliere Francesco Filipponi con successivo semaforo verde della commissione toponomastica.

