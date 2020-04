Terni, gel mani e pc per l’azienda ospedaliera

Altra giornata di donazioni per l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, quella di lunedì. Prosegue così la solidarietà che aiuta a sostenere le attività del nosocomio nella difficile fase del coronavirus.

Gel disinfettante per mani

Le Officine Bisonni di Terni hanno donato 151 confezioni di gel spray disinfettante per mani, per un importo di 1.700 euro. Continua così, incessante, la mobilitazione del mondo imprenditoriale locale, sinonimo del forte attaccamento alla sanità ternana e al suo principale punto di riferimento.

Venti computer

Altra donazione è stata quella della Eatech Srl che ha consegnato al ‘Santa Maria’, per i reparti Covid e lo smartworking interno all’azienda ospedaliera, venti computer. I materiali sono stati ricevuti da Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali che, a nome della direzione, ha inteso ringraziare i privati che in questi giorni si stanno spendendo per fare del bene.