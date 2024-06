Terni, giornate europee archeologia: visite guidate gratuite a Carsulae

Sono in arrivo le giornate europee dell’archeologia ed ecco che c’è una novità per il sito di Carsulae, a Terni. In programma attività gratuite per grandi e piccoli, incluse nel biglietto d’ingresso all’area.

Sabato 15 alle 16.30 visita guidata gratuita a cura del personale dei musei nazionali di Perugia-direzione regionale musei nazionali Umbria, poi replica il giorno successivo a partire dalle 11 (si paga comunque il biglietto d’ingresso). Spazio poi a passeggiata e laboratorio libero per bambini/e dai 3 ai 6 anni a cura di Amodì. Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0744 333074. QUI le tariffe di ingresso all’area archeologica consultare