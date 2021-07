Terni, giustizia in lutto per la scomparsa di Girolamo Lanzellotto

Cordoglio a Terni per la scomparsa dell’ex presidente del tribunale, Girolamo Lanzellotto, che ha guidato il palazzo di Giustizia di corso del Popolo per sette anni, dal 2008 al 2015. Avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 6 agosto. Ad esprimere un ricordo di una persona rispettata e al tempo stesso rispettosa con tutti, oltre che garbata e competente, è l’Ordine degli avvocati di Terni presieduto da Francesco Emilio Standoli: «Esprimiamo sincero cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del dottor Lanzellotto, già presidente del tribunale. Il suo sorriso, la sua signorilità, il suo stile e la sua ironia sagace resteranno ricordi indelebili nella nostra memoria. Ai suoi familiari giungano le più sentite condoglianze del Foro». Cordoglio a cui si uniscono anche l’editore e la redazione di umbriaOn.it

