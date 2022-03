Terni, gli arriva a casa una bolletta del gas da 146 mila euro

di F.L.

Quando se l’è vista recapitare a casa, all’inizio, non aveva messo bene a fuoco il numero degli zeri. Solo ad una seconda lettura più attenta della bolletta ha visto bene l’importo, strabuzzando gli occhi: 146.201,94 euro per un mese di consumo di gas. Ok i rincari, ma decisamente troppo per un’utenza domestica. È quanto accaduto ad un 68enne di Terni, che ha iniziato decisamente male la sua esperienza con Umbria Energy.

Prima lo stupore e poi una risata

L’uomo, che vive con la moglie alla periferia della città, da poche settimane aveva sottoscritto il contratto con l’azienda di fornitura, dopo il passaggio da Enel Energia. Quando nei giorni scorsi ha aperto la prima bolletta recapitata a casa – riferita al solo mese di febbraio -, inizialmente non ha prestato molta attenzione e ha pensato, erroneamente, di aver speso 146 euro. E già gli sembrava una cifra piuttosto alta, rispetto ai 110-120 euro a bimestre che mediamente gli addebbitava il precedente gestore. Ha voluto allora controllare meglio, con l’aiuto del figlio, e da lì è emerso il macroscopico errore: risultava un consumo di oltre 100 mila metri cubi di gas, per una spesa di energia, trasporti e oneri di sistema di oltre 120 mila euro, più altre 26 mila di imposte ed Iva.

Niente Rid, meno male…

«Una situazione fuori dal mondo – commenta il figlio -, perché un conto è un errore di poche centinaia di euro, un altro uno sbaglio di un’entità del genere. I sistemi saranno sicuramente informatizzati, ma è impensabile che non ci sia un controllo successivo delle bollette». Padre e figlio hanno comunque preso con inevitabile ironia la faccenda, anche se per risolvere la questione si rivolgeranno ad un legale. Fortuna, almeno, che il 68enne non aveva optato per la domiciliazione bancaria.