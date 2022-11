Terni, gli studenti del Tacito ‘ciceroni’ per far scoprire la chiesa di San Lorenzo

Gli studenti del liceo classico Tacito di Terni ‘ciceroni’ per un giorno per far scoprire la bellezza di un monumento cittadino. Accadrà mercoledì 23 novembre dopo aver accolto l’invito del Fai – Fondo ambiente italiano – e l’attenzione sarà sulla chiesa di San Lorenzo.

L’iniziativa

A proporre l’esperienza all’istituto della dirigente Roberta Bambini è stata la professoressa Gabriella Briganti, responsabile Fai: alcuni studenti, sotto la guida delle docenti di storia dell’arte Silvia Fabietti e Lorena Serlorenzi – con supervisione del docente vicario Fausto Dominici – faranno da guide per mostrare il monumento. Protagonisti i giovanissimi della II-III B e della III A per realizzare uno degli obiettivi formativi principali del Tacito: «Valorizzare il territorio tramite la conoscenza, che è sempre frutto di metodologia della ricerca, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti alle risorse – spesso nascoste e dimenticate – del nostro patrimonio ancora tutto da conoscere». Coinvolte diverse classi del liceo.

La chiesa

La chiesa di San Lorenzo si apre su corso Vecchio e rappresenta – spiega l’istituto – «un ‘piccolo tesoro’ di arte romanica che sorge sui resti di un precedente tempio o domus di epoca romana – lo testimoniano i resti di colonne dell’epoca che dividono lo spazio sacro in tre navate – con l’aggiunta di un portale cinquecentesco con decorazioni a girali e la cui attuale conformazione risale al ‘600 con l’ampliamento attuale per arrivare al ‘900 quando vennero aggiunte le trifore di facciata su modello trecentesco. Un’opera che raccoglie in sé epoche che si sono stratificate e la cui posizione riveste un particolare significato nella struttura di quest’area urbana».