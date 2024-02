Il liceo musicale ‘Angeloni’ di Terni, in collaborazione con i cori della diocesi di Terni, Narni e Amelia, presenta il ‘Gloria per San Valentino’ di G.B. Gigli per soli, coro e orchestra. La direzione è affidata a don Sergio Rossini. Appuntamento sabato 16 marzo alle ore 18.30 presso la basilica di San Valentino a Terni.

