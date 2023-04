Terni: grave infortunio per un operaio di una ditta esterna in Ast

Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di venerdì all’interno delle acciaierie di Terni. Vittima è un operaio della ditta esterna Co.I.Mont. di Stroncone, impegnato in lavori di manutenzione per conto di Ilserv all’interno di Ast. Il fatto è accaduto di fronte al magazzino centrale, precisamente nel reparto Centro Maskin di competenza della Ilserv. L’uomo, di 56 anni di età, avrebbe riportato lesioni importanti ad un arto inferiore, rimanendo incastrato con un piede nei rulli di un macchinario. Soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria’ dagli operatori del 118. L’accaduto è finito all’attenzione dei vertici aziendali, dei responsabili lavoratori per la sicurezza e delle rappresentanze sindacali unitarie. Effettuato un sopralluogo per accertare cause e dinamica dell’accaduto. Da quanto appreso, l’operaio stava effettuando una saldatura sopra ad un macchinario e, nel saltare da una postazione all’altra, è finito con un piede nella botola dove passa il cavo che trascina le bramme di acciaio. Con conseguenze purtroppo gravi.

L’intervento chirurgico

Tanto che, giunto al nosocomio con gravissime lesioni all’avampiede, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico da parte dell’equipe ortopedica del ‘Santa Maria’, durato circa quattro ore, durante il quale i sanitari non hanno potuto fare altro che completare l’amputazione. L’uomo ha riportato anche una frattura alla gamba, che è stata stabilizzata, ed è stato ricoverato con riserva di prognosi.

