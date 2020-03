Comune Terni: «Grazie ai vigili del fuoco»

Il Comune di Terni, tramite il sindaco Leonardo Latini e l’assessore all’igiene pubblica Benedetta Salvati, ringrazia i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni «per la straordinaria disponibilità di questi giorni e per il grande contributo che stanno fornendo con i loro mezzi alla disinfezione della città». I vigili del fuoco, infatti, a seguito di disposizioni nazionali, stanno collaborando con i comuni per la disinfezione delle strade. «Il comando provinciale di Terni, in particolare – spiegano il sindaco Latini e l’assessore Salvati – dopo aver allestito alcuni mezzi speciali adatti alla disinfezione, si sta coordinando con la nostra Protezione civile e con Asm che ha messo a disposizione il prodotto da spruzzare nelle strade. In questi giorni e nei prossimi continueranno dunque gli interventi di disinfezione nelle vie cittadine del centro e dei quartieri, come ulteriore contributo per contenere la diffusione del virus Covid-19, specialmente nei luoghi più frequentati e transitati».

