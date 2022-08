Chiusura dell’approvvigionamento idrico in via Marzabotto e al Cospea Village dalle 18.30 alle 20.30 di sabato. Queste le conseguenze di un guasto ad una tubazione di via Alfonsine: lo rende noto la Sii. I tecnici Asm si sono attivati per risolvere la situazione: «La Sii sta attivando un servizio di autobotte in via Montefiorino, nell’area antistante la sede del Cesvol. Si scusa per i disagi arrecati agli utenti», fa sapere la società.

