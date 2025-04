Numerose patenti ritirate e diversi cittadini denunciati. Questo l’esito degli ultimi controlli dell’Arma – sezione radiomobile e stazioni – a Terni.

A marzo i militari hanno denunciato sei persone per guida in stato di ebbrezza e tre per essersi rifiutate di sottoporsi agli accertamenti clinici sull’assunzione di stupefacenti dopo esser risultati positivi al test preliminare. Per loro addio patente.

Al contempo altrettante ne sono state ritirate per condotte di guida pericolose, in particolare sorpassi vietati. «Per un conducente – spiega l’Arma – sorpreso alla guida con patente sospesa è invece scattata la revoca del documento».