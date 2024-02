Terni, ‘Hola and the big dream’ protagonista al Gazzoli

Il primo romanzo illustrato dedicato alla Ternana Women si chiama ‘Hola and the big dream’ ed è stato presentato giovedì mattina al Gazzoli di fronte a circa duecento alunni. L’opera è firmata dall’autore Philip Osbourne e sarà distribuita gratuitamente con il patrocinio del Comune e della Figc (divisione serie B femminile): rientra nel progetto narrativo dell’utilizzo del mondo del calcio come tramite per raccontare tematiche sociali inerenti il senso comunitario, il bullismo e la lotta alle discriminazioni. Con focus sulle pari opportunità e la promozione del calcio ‘in rosa’ oltre il terreno di gioco. Ne hanno parlato anche l’amministratore delegato della società Paolo Tagliavento e gli assessori a welfare (Viviana Altamura) e sport (Marco Schenardi), con organizzazione dell’iniziativa odierna in mano alla funzionaria Michela Moretti.

