Terni, i balzi del capriolo fra Gabelletta e Campomaggiore

Dopo la volpe in via Gramsci, a due passi dal centro di Terni, giunge all’attenzione della nostra redazione un altro fatto curioso relativo alla ‘natura’ che ora, complice il coronavirus che limita gli spostamenti di persone e mezzi, fa capolino anche in spazi dove da tempo non si notava. Almeno con queste espressioni. Il video di una lettrice di umbriaOn, girato nella mattina di Pasqua, immortala un capriolo nella zona fra Gabelletta e Campomaggiore, sempre a Terni. Scena affascinante e che fa il paio con altre che in questi giorni si sono verificate anche in aree storicamente antropizzate della città.