Terni, i dentisti Andi donano al Santa Maria

La sezione di Terni dell’Andi, associazione nazionale dentisti italiani, ha donato all’ospedale di Terni una prima tranche di tute monouso e dispositivi di protezione individuale, destinati agli anestesisti, per un importo totale di 3 mila euro. La donazione è stata recepita e gestita dalla task force composta dal primario di anestesia/rianimazione, Rita Commissari, e da Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali. Il presidente di Andi Terni, Roberto Pecci, ha sottolineato che «questa azione è stata favorita dall’ottima attività svolta dal precedente esecutivo, che ha consentito di poter intervenire tempestivamente in favore delle strutture ospedaliere, con l’acquisto di dpi e un sostegno economico per ulteriori esigenze specifiche».

