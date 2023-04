Terni: i ‘giochi di una volta’ in Passeggiata per celebrare il 25 aprile

Giochi di una volta tutti dedicati alle famiglie per celebrare il 25 aprile: la giornata di giochi, una festa per grandi e piccini, è organizzata dall’associazione Genitori di Terni e dall’Anpas Umbria ed è una delle iniziative inserite nell’ambito del patto di collaborazione dell’Age con il Comune di Terni. L’obiettivo è favorire la socialità e coinvolgere le famiglie in un’attività che offre momenti di condivisione e sano divertimento. L’appuntamento è per martedì, a partire dalle 15.30, nel parco La Passeggiata per divertirsi insieme cimentandosi nella corsa con i sacchi o la corsa a tre gambe e sfidarsi a campana e ruba fazzoletto.

