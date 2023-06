Terni, i ‘ragazzi’ della 5C del liceo Galilei festeggiano i 50 anni dal diploma

I ‘ragazzi’ della 5C del liceo scientifico Galilei di Terni, giovedì hanno festeggiato i 50 anni dal diploma con un pranzo in un agriturismo ad Orte. «Due classi nate miste in prima liceo – raccontano – che poi in seconda furono divise dalla nuova preside, si chiamava Bice, proprio come la direttrice di ‘Gian Burrasca’, solo classi maschili e femminili. La femminile diventò sezione C ed eccoci qui a ricordare gli anni trascorsi su quei banchi. Un pensiero particolare è andato alle compagne che negli anni ci hanno lasciato, ma è stato veramente bello ritrovarsi. Siamo riuscite a portare con noi anche due ‘ragazzi’, uno per ognuna delle vecchie prime. Beati fra le donne. Sono momenti, questi, che sarebbe bene creare più spesso, fanno bene, si torna indietro e comunque si può gioire per poter ancora stare insieme. Alla prossima compagni di classe».

