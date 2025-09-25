di S.F.

Verifica di idoneità statica dello stadio ‘Libero Liberati’ – in scadenza a fine 2026 -, ulteriore step dopo quanto stabilito a fine 2024 con l’affidamento alla Sirio Engineering Group Italia di Roma. Ora entra in azione una società di Rieti per completare il servizio.

In questo caso si tratta del servizio di indagini e prove su materiali per un esborso complessivo (Iva compresa) di poco inferiore ai 20 mila euro. Motivo? Un passaggio necessario per il completamento della verifica già stabilita e firmata mesi fa.

La società laziale si era fatta avanti formalmente lo scorso giugno con un’offerta da 15.807 euro e ora si chiude il cerchio per ultimare il servizio. A firmare è il dirigente al governo del territorio e responsabile unico del procedimento Federico Nannurelli. Vedremo l’esito nelle prossime settimane. In totale, tra i due affidamenti citati, la spesa sfiora i 60 mila euro.