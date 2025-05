di S.F.

Dall’Abruzzo – la Edil Domus di Roccaraso si è occupata della prima fase dei lavori – alla Campania. Il Comune di Terni ha aggiudicato l’appalto del II stralcio della riqualificazione di largo Cairoli che, come noto, rientra nell’ambito del Piano Periferie: ad occuparsene sarà una società di Sessa Aurunca (Caserta), la Corbo Group Spa.

La ditta campana è una delle tre chi si è fatta avanti insieme alla stessa Edil Domus e alla Edilizia Castellini. A spuntarla è stata la prima per un semplice motivo: il ribasso più alto offerto (21,25%) rispetto alle contendenti (rispettivamente fermatesi al 11,98% e al 9,89%). C’è dunque il semaforo verde per un esborso comunale da 568 mila euro più costi della sicurezza e Iva, per un impegno totale di spesa che tocca quota 650 mila euro.

Ci sarà poi un ulteriore stralcio finale per completare l’operazione. Il quadro economico complessivo per la riqualificazione di largo Cairoli vale poco meno di 2 milioni di euro e, salvo sorprese, per la fine dell’anno – ci sono tempistiche da rispettare – dovrebbe essere tutto completato. Firma il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.