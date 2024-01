Terni, largo Cairoli: chiusa la storia del mercato

di S.F.

Il momento era atteso e ora la storia è davvero finita. Ci sono le sei firme – tutte del dirigente allo sviluppo economico Paolo Grigioni – che, in sostanza, mettono la parola fine al mercato giornalieri di largo Cairoli: è la conseguenza dell’accordo bonario da complessivi 131 mila euro tra il Comune di Terni ed i sei operatori commerciali coinvolti per la revoca delle concessioni, originariamente previste fino al 2032.

L’INCARICO ALLA BONINI PER LA VALUTAZIONE

LUGLIO 2023, LA REVOCA DELLE CONCESSIONI

OTTOBRE 2023, SI INIZIA A LAVORARE SUL PROGETTO ESECUTIVO

Stop e trasferimento

Tutte e sei le revoche dell’autorizzazione/concessione hanno effetto da oggi, 31 gennaio, in vista del maxi intervento da 2 milioni di euro per la riqualificazione dell’area (si è in ritardo con il progetto esecutivo, in origine previsto per dicembre 2023). In ogni caso i mercatali si sono già attivati e in qualche caso è già stato perfezionato – ci sono i cartelli esposti – il trasferimenti in alcuni locali della zona.