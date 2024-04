Evento in arrivo a Terni per il ‘Baravai music’. Sabato 15 giugno all’anfiteatro romano saranno di scena gli Zero Assoluto, noti al grande pubblico per brani come ‘Svegliarsi la mattina’ e ‘Semplicemente’: «L’evento è a ingresso gratuito fino a raggiungimento capienza», spiegano gli organizzatori nel lanciare l’evento. Spazio dunque a Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci.

Condividi questo articolo su