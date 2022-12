Terni, il Briccialdi accoglie il Soroptimist international

In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, il prossimo 10 dicembre il conservatorio Briccialdi di Terni aprirà le porte di palazzo Giocosi Mariani al Soroptimist international di Terni, associazione internazionale della quale fanno parte donne con elevata qualifica nell’ambito lavorativo che operano attraverso progetti per la promozione dei diritti umani, per il sostegno all’avanzamento della condizione femminile e per la promozione del potenziale individuale e collettivo delle donne.

Soroptimist day

Il Soroptimist day, che si celebra proprio il 10 dicembre di ogni anno, è dunque una data particolarmente importante e ricca di significato per il club che ha scelto di celebrarla insieme al conservatorio Briccialdi di Terni. Con l’occasione il Soroptimist di Terni presenta il bando del concorso ‘Giovani talenti femminili della musica – Alda Rossi da Rios’ (prima presidente dell’Unione italiana), che ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze femminili in campo musicale e promuoverne le professionalità. Anche per questo il programma dell’incontro prevede, alle 18, la visita di palazzo Giocosi Mariani, quindi l’ascolto di arie suonate da alcune studentesse del Briccialdi.