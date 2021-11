Terni, il Cantamaggio cerca ‘maggiaioli’

Sono già iniziati i preparativi per l’edizione 2022 del Cantamaggio ternano, «un’edizione ricca di novità e con la voglia di coinvolgere tutta la città. Dopo due anni in cui la sfilata dei carri allegorici è mancata a causa dell’emergenza Covid, il 30 aprile 2022 sarà sicuramente una grande festa indimenticabile». Proprio per questo l’ente Cantamaggio ha inserito sulla sua bacheca Facebook un annuncio per diventare ‘maggiaioli’.

Diventa ‘maggiaiolo’

«Cerchiamo idee per rinnovare – spiega il presidente dell’ente Maurizio Castellani – e costruire il nuovo Cantamaggio, ma anche artisti, fabbri, artigiani, cantanti, poeti, architetti, cittadini. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere scuole, associazioni e tutti quelli coloro che vogliono bene a Terni. Abbiamo deciso di lanciare quest’appello perché al realizzazione della manifestazione i tempi sono lunghi e vogliamo che questa edizione sia davvero speciale e possa far dimenticare almeno per una notte l’emergenza sanitaria. Solo con l’aiuto di tutti ce la faremo. In questi due anni comunque abbiamo realizzato due feste per ricordare il Cantamaggio che ha festeggiato 125 anni». Per diventare ‘maggiaiolo’ basta telefonare al 347.4316103 oppure si può direttamente andare nella sede di via Papa Zaccaria, il martedì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18.30; il venerdì dalle 16 alle 18.30.