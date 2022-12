Terni, il Caos festeggia il Natale con eventi per grandi e piccini

Il Caos di Terni si prepara a festeggiare il Natale con una serie di eventi, iniziative e laboratori dedicati alle famiglie, ai bambini e alle bambine. Sarà possibile visitare il museo nelle giornate di domenica 25, lunedì 26 dicembre e domenica 1° gennaio solo nella fascia pomeridiana, dalle 16 alle 19. Sabato 31 dicembre il polo museale rimarrà totalmente chiuso.

Gli eventi in programma

Sabato 17 dicembre, dalle 17.30 alle 19, in collaborazione con Amodì servizi educativi, ‘Saturday Caos’, un laboratorio creativo didattico connesso alla mostra ‘In privato’ di Mario Schifano, aperto ai bambini e alle bambine dai 4 agli 8 anni e alle loro famiglie. Il costo di partecipazione è di 8 euro, sarà possibile prenotare fino a venerdì 16 dicembre, contattando il numero 340.3458209. Dal 23 al 26 dicembre nel Foyer del Caos ‘Solo piano for xmas’, una speciale jam session di Natale, in collaborazione con l’istituto musicale Briccialdi, grazie alla quale sarà possibile suonare liberamente il pianoforte messo a disposizione. Per allietare l’ascolto sarà possibile, solo nell’orario pomeridiano, gustare una tisana calda o un cocktail del Fat art club. Lunedì 26 dicembre, in collaborazione con la Valle incantata, il laboratorio di lettura e attività creativa Natale ad arte: scene di Natività tra racconti e opere d’arte che propone un racconto di Natale, immerso nell’atmosfera unica del museo, attraverso le preziose opere d’arte sul tema della Natività che saranno mostrate per l’occasione. Il laboratorio è gratuito e sarà possibile prenotare fino a mercoledì 23 dicembre, scrivendo a [email protected] oppure contattando il 338.8475550. Venerdì 6 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30, all’interno del Museo archeologico Claudia Giontella, il laboratorio creativo dai 4 agli 8 anni Happyfania, per festeggiare insieme ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie la Befana. Il laboratorio è a cura di Amodì servizi educativi. Il costo è di 8 euro a partecipante, sarà possibile prenotare fino giovedì 5 gennaio contattando il numero 340.3458209. Sabato 7 gennaio alle 17.30 è la volta di ‘È anno nuovo’, una visita guidata nel Museo archeologico Claudia Giontella, per scoprire piccoli rituali di buon augurio nel passato ed essere baciati dalla fortuna nel presente. Il costo della visita guidata è di 5 euro, gratuito per tutti i residenti e le residenti a Terni. Sarà possibile prenotare fino a venerdì 6 gennaio.