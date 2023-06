Terni, il Casagrande-Cesi trionfa al concorso nazionale ‘Libertà e solidarietà nella società digitale’

L’edizione 2023 del contest informatico nazionale di ‘Programma il futuro’, promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito in collaborazione con il Cini, è stata vinta dalla classe 4A dell’istituto Casagrande-Cesi, guidata dal professor Paolo Bernardi. La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 13 giugno a Roma nella sala Aldo Moro del Ministero.

Il progetto

Gli studenti hanno sviluppato la tematica proposta, ‘Libertà e solidarietà nella società digitale’, progettando un’App di traduzione collaborativa per software liberi ed opensource (quelli per cui sono disponibili i codici ‘sorgenti’, al contrario dei software chiusi o proprietari). Rosetta Crowd, questo il nome del programma, è allo stesso tempo un mezzo per coinvolgere persone prive di competenze ingegneristiche nel mondo del software open e per diffondere la conoscenza delle alternative libere. L’elaborato è visibile all’indirizzo https://www.bernardi.cloud/school/rosettacrowd/ ; è anche possibile scaricarlo sui propri smartphone dai principali store e, in perfetto spirito opensource, il suo codice sorgente è liberamente visibile e modificabile nella pagina GitHub del Casagrande-Cesi. «Sono felice che i nostri studenti abbiano ottenuto un riconoscimento così prestigioso», ha detto il professor Paolo Bernardi. «Non è un esito del tutto inatteso bensì un trend che si sta consolidando. Da anni che ci avvaliamo delle attività concorsuali per consentire alle ragazze e ai ragazzi di applicare le proprie competenze in contesti realistici e competitivi. Nella cultura del Casagrande-Cesi, concordemente con le indicazioni della dirigenza, questa tipologia di lavori non è vista come tempo sottratto all’insegnamento ma come preziosa occasione per mettere in pratica approcci didattici innovativi incentrati sulle tecnologie digitali. È un percorso di lungo periodo ma i risultati iniziano ad essere evidenti».