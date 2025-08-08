di Maria Luce Schillaci

Il circolo ‘Il Drago’ di Terni si prepara per la prossima stagione autunno-inverno. Un ricco programma che spazierà dagli eventi musicali ai convegni con ampio spazio alle iniziative tradizionali del circolo che ha sede all’interno del prestigioso palazzo Bianchini Riccardi, a due passi dal duomo, in pieno centro storico.

A comunicare il programma è stato il presidente Enrico Franconi. In questi giorni estivi il circolo è chiuso e riaprirà i battenti ai soci e alla città dal prossimo 12 settembre. Tra gli eventi già in calendario, la tradizionale cena d’autunno in programma sabato 20 settembre.

Il 4 ottobre ci sarà una serata dedicata a San Francesco che prevede una cena con spettacolo e musica sulla ‘vita e opere di San Francesco’. L’11 ottobre si terrà la presentazione del libro ‘La Cina svelata’ di Luigi Pellissero mentre l’8 novembre è in programma un omaggio a Nera Marmora. La serata si intitola ‘La storia di Nera Marmora, la più famosa soprano ternana’.

Sempre nel solco della tradizione per il 22 novembre è organizzata la cena di caccia. Tanti eventi anche durante le festività natalizie con la cena degli auguri sabato 13 dicembre e l’immancabile veglione di Capodanno. Molte altre interessanti iniziative verranno svelate nel corso dei mesi.