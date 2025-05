di S.F.

La gara ad evidenza pubblica del 2023 era andata deserta ed il tentativo con la Bios non è andato a buon fine. A distanza di due anni, il Comune riesce a far cassa con l’immobile di proprietà di via Malnati al civico 15/D: entra in azione una società di Rieti.

MARZO 2023, L’ASTA DESERTA PER L’IMMOBILE DI VIA MALNATI

L’unica gara per la locazione – prezzo a base d’asta da 13.591 euro per una superficie catastale da 173 metri quadrati – era andata deserta il 29 marzo del 2023. Da allora nulla si è mosso, considerando che la Bios non ha manifestato interesse a prenderlo in affitto. Fino allo scorso 5 novembre, quando il dottor Lorenzo Dell’Uomo si è fatto avanti per l’utilizzo dell’immobile.

IL TENTATIVO DEL 2023 PER L’AFFITTO

Non l’unico. Il 28 gennaio 2025 è stato il turno della Primo Cecilia srl a manifestare interesse. Da qui ne è nata la trattativa privata – prevista se la gara iniziale va deserta – con doppio invito: in Comune è arrivata l’offerta solo della società reatina per un totale di 18 mila euro l’anno oltre Iva. C’è dunque il via libera firmato dal dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli. La locazione avrà una durata di sei anni. Si tratta di una società impegnata nell’ambito ortopedico e sanitario.