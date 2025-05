Inaugurazione con convegno, lunedì mattina a Terni per il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, che ha celebrato la nuova sede – la precedente, in qualche modo storica, era in piazza Enrico Fermi – che si trova in via Donato Bramante. Si tratta dell’edificio ex Cassa di Risparmio di Terni e Narni, e poi utilizzato dal Corpo forestale dello Stato e quindi dai carabinieri forestali (dopo l’accorpamento), ed oggi nella disponibilità piena dell’ente consortile guidato da Massimo Manni (presidente) e Carla Pagliari (direttore). Di seguito le foto dell’inagurazione e l’intervista a Massimo Manni.

FOTOGALLERY

1 of 23 - +

VIDEO – INTERVISTA A MASSIMO MANNI