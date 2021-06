Terni, hub Casagrande: il gesto di vicinanza dell’alberghiero

Una gustosa iniziativa come gesto di vicinanza per tutti coloro che sono impegnati nella campagna di vaccinazione all’hub di Terni della Usl Umbria 2. Protagonisti sabato docenti e studenti dell’istituto alberghiero ‘Casagrande-Cesi’ che, con grande disponibilità e professionalità, nel weekend hanno preparato e servito un rinfresco a team sanitari, cittadini in attesa e volontari che supportano le attività del punto vaccinale territoriale.

Il ringraziamento

Il direttore generale dell’azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino, la direttrice sanitaria Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili e il direttore del distretto di Terni Stefano Federici, che ha promosso e coordinato l’iniziativa, «rivolgono un sentito ringraziamento ai ragazzi e alle ragazze che hanno dimostrato un gran cuore e offerto, in una giornata festiva, il loro contributo di vicinanza ai professionisti in prima linea per centrare l’obiettivo dell’immunità di comunità per cancellare presto e definitivamente il virus che ha segnato i territori e le comunità». L’iniziativa ha coinvolto i circa 1.600 presenti nella giornata di sabato ed è stata possibile grazie alla collaborazione della direzione didattica e del corpo docente dell’alberghiero. «Un’esperienza didattica utile per affinare tecnica e conoscenze, ma soprattutto un’esperienza di vita – chiude la Usl 2 – per crescere nel segno della solidarietà, della partecipazione, dell’impegno sociale e civile».