Terni, liceo ‘Galilei’: offerta più ampia con la curvatura biomedica

Novità rilevante per il liceo scientifico statale ‘Galileo Galilei’ di Terni. È arrivata l’autorizzazione dal ministero dell’Istruzione, già a partire dall’anno scolastico 2020-2021, per l’attivazione del percorso di potenziamento-orientamento ‘Biologia con curvatura biomedica’: «Si tratta di un valido ed importante ampliamento dell’offerta, da sempre attento a rispondere efficacemente alle esigenze dei propri studenti garantendo qualificanti opportunità formative».

L’ambito medico-sanitario e il Rav



L’istituto evidenzia come questo percorso si ponga «perfettamente in linea con le scelte verso facoltà di ambito medico-sanitario effettuate da una consistente percentuale di studenti al termine del percorso quinquennale. Il risultato conseguito viene vissuto con profonda soddisfazione dal dirigente scolastico Silvia Rossi, da tutta la comunità scolastica e in particolare dai docenti che hanno preparato, negli anni, le condizioni necessarie per risultare destinatari di tale assegnazione». In merito viene citato il Rapporto di autovalutazione (Rav) del ‘Galilei’: «Si rileva che il liceo presenta la percentuale di studenti immatricolati all’università nell’area disciplinare medico-sanitariafarmaceutica superiore alla media sia provinciale che regionale/nazionale e che gli immatricolati

nell’area sanitaria superano il primo anno del corso di studi con risultati superiori, in termini di crediti formativi conseguiti, rispetto alla media locale e nazionale dello stesso indirizzo». Stesso risultato arriva dall’ultima indagine Eduscopio (2019/2020), con il ‘Galilei’ in 1° posizione rispetto ai licei scientifici della provincia per la scelta dei percorsi di studio universitario in ambito medico (11,7%).