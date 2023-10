Terni: il M5s raccoglie firme per il salario minimo

del Gruppo territoriale Movimento 5 stelle Terni

Stabilire un salario minimo adeguato che permetta ai lavoratori di vivere in modo dignitoso è un passo fondamentale per garantire una società più equa. Questo l’obiettivo dell’iniziativa di raccolta firme che il Movimento 5 Stelle Terni organizza sabato 7 ottobre in largo Villa Glori. Dalle ore 10 al gazebo allestito dagli attivisti e portavoce sarà possibile partecipare alla raccolta firme a sostegno della proposta di legge per il salario minimo. L’iniziativa avverrà in contemporanea in altri comuni umbri.

La legge sul salario minimo è un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Riteniamo che nessuno dovrebbe vivere in condizioni di sottopagamento e precarietà economica. Il salario minimo è uno strumento cruciale per assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso a un reddito dignitoso. Una battaglia che riflette i valori e le speranze di chi aspira a un futuro in cui il lavoro sia giustamente remunerato e la dignità di ogni persona sia rispettata. Per il Movimento 5 Stelle garantire un salario minimo equo per tutti i lavoratori è una priorità e una vera e propria missione di giustizia sociale.

La legge sul salario minimo garantirà non solo un adeguato compenso, ma promuoverà anche condizioni di lavoro sicure e dignitose contribuendo al tempo stesso a ridurre le disuguaglianze economiche e a migliorare la qualità della vita di milioni di persone. Questo è il momento per far sentire la tua voce per una società più giusta e inclusiva. Insieme possiamo fare la differenza. Ti aspettiamo sabato 7 ottobre in largo Villa Glori.