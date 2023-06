Torna, come ogni secondo weekend del mese – sabato e domenica – il ‘mercatino delle anticherie’ a Terni. Patrocinato dal Comune di Terni e dall’assessorato al commercio, l’evento accoglie diversi stand fra largo Filippo Micheli e largo Ottaviani (Porta Sant’Angelo). L’appuntamento è quindi per sabato 10 e domenica 11 giugno e per ogni informazione è possibile contattare i recapiti del comitato per lo sviluppo del mercatino delle anticherie: 347.0628031 (Gianni) e 338.4035598 (Arturo).

Condividi questo articolo su