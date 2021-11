Terni, il nido Coccinella ‘ravvivato’ dal murale Rifiorire

Lo scorso gennaio è risultata tra i quattro vincitori del concorso di idee per la realizzazione di murales in città e ora, a distanza di dieci mesi, c’è l’inaugurazione del suo lavoro realizzato all’asilo nido comunale ‘Coccinella’ di via Radice, a Terni. C’è stato giovedì mattina lo svelamento dell’opera a firma dell’illustratrice Giulia Ceccarani, commissionato dalla direzione istruzione. Si chiama ‘Rifiorire’ e vuol lanciare un messaggio.

L’inaugurazione e il simbolo di fortuna

Coinvolto nello sviluppo dell’operazione anche l’ufficio delle politiche giovanili di palazzo Spada: «L’idea nasce dal rivalorizzare – ha spiegato la Ceccarani gli spazi un po’ dimenticati in questo anno e mezzo. La scuola martoriata come simbolo di questo periodo Covid. Il murale inizia in un punto e gira fino ad arrivare alla coccinella: è un invito a fiorire e ad essere ancora curiosi, a riscoprire un luogo. È ciò che faccio sempre in tutti i lavori, questo in particolar modo. Qui crescono le nuove generazioni ed è sempre stimolante: la cosa ottimale è seminare delle cose positive per loro, è il concetto base del progetto. C’è voglia di andare avanti nonostante le difficoltà». Di recente aveva realizzato un murale nell’ambito della Kid Design Week (ha coordinato una classe del liceo artistico), mentre in precedenza era entrata in azione alla ‘Terrazza’ del Caos con Ternivisione. Ringraziamenti anche per Fiorella Ciampa, Roberto Ceccarani, Alessandro De Florio, Luna Cesari, Luca Arcangeli, Silvia Babucci e Matteo Triola.

La sinergia. Nel 2022 c’è Rosk



All’evento era presente l’assessore alla scuola Cinzia Fabrizi e il collega alle politiche giovanili Maurizio Cecconelli; con loro anche la dirigente all’istruzione Donatella Accardo ed il funzionario tecnico Corrado Mazzoli. «L’obiettivo – le parole degli esponenti dell’esecutivo – è migliorare le strutture ed i servizi, oltre a portare un po’ di colore e allegria nelle strutture comunali. Si dà spazio alla street art e si crea interazione con i cittadini, i risultati sono buoni. Un modo per ravvivare la città». Nel 2022 ci sarà poi lo svelamento del murale di Rosk ‘Monumento ai lavoratori e alle lavoratrici di Terni’ per il lavoro da realizzare in area Ast.