Terni, al parco del CLT c’è Antonella Ruggiero

Antonella Ruggiero ospite del parco del Circolo Lavoratori Terni. La 70enne cantautrice ligure sarà di scena in via Muratori venerdì 30 giugno dalle 21: «Sarà l’icona della musica italiana la protagonista del concerto ‘Vacanze romane. Una voce una fisarmonica’», spiega il CLT (che promuove ed organizza l’evento. L’artista reinterpreterà i brani portati al successo nel corso degli anni, tratti dal periodo con i Matia Bazar (1975-1989), da quello relativo alla sua attività solistica (1996-2022) oltre a una selezione di brani di musica sacra e dall’album ‘Souvenir d’Italie’, composti dal 1915 al 1945 e che Antonella Ruggiero ha recuperato e valorizzato in chiave jazzisitica, con la direzione musicale di Renzo Ruggieri alla fisarmonica. QUI le info per le prenotazioni. I posti in platea non sono numerati e sarà possibile prendere posto dalle 20.15.

