Terni, il parco sensoriale di via degli Oleandri intitolato a Luigi Cesare Cambioli

In occasione del 31esimo anniversario della morte del consigliere comunale, venerdì pomeriggio si è svolta la cerimonia di intitolazione del parco sensoriale di via degli Oleandri a Terni a Luigi Cesare Cambioli, figura di spicco del mondo del lavoro, dell’economia e del cattolicesimo progressista, alla presenza delle autorità, dei figli e del comitato promotore. L’assessore comunale Viviana Altamura e il presidente della Cooperativa Actl Sandro Corsi, dopo aver sottolineato che si tratta dell’ultimo tassello di un percorso iniziato dall’amministrazione Di Girolamo, hanno ricordato Cambioli come una «persona di grandissimo spicco che ha saputo coniugare i valori della sua fede cattolica con l’impegno politico». I suoi «ideali, la lealtà, l’uguaglianza, la giustizia, senza mai piegarsi alle difficoltà, con fermezza e coraggio. Deve essere esempio per noi e per le generazioni future. Ha sempre portato avanti le battaglie di idee, mai di potere o di parte».

