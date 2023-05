Terni: il Pd e Kenny all’attacco sulla sanità. «Evidente il fallimento del centrodestra»

Conferenza stampa sulla sanità locale da parte del Pd di Terni, venerdì mattina, con la presenza della responsabile salute e sanità della segreteria nazionale del Pd, Marina Sereni, e del candidato sindaco del centrosinistra Josè Maria Kenny. Nell’occasione gli esponenti del Pd hanno consegnato al sindaco Leonardo Latini, attraverso l’Ufficio di Gabinetto, una petizione che ha portato a raccogliere oltre 2 mila firme dei cittadini.

«La situazione in Umbria e a Terni – afferma la Sereni – è preoccupante. Noi siamo impegnati in tutta Italia in difesa della sanità pubblica. Notiamo che nella nostra regione ci sono problemi crescenti. Ormai il centrodestra governa da molti anni e l’ambito sanitario è uno di quelli su cui il fallimento è più evidente. A Terni in particolare siamo molto allarmati per la situazione dell’ospedale, per la mancanza di personale che porta con sé anche un aumento delle liste d’attesa. Raccogliamo la protesta dei cittadini che hanno diritto di essere curati adeguatamente sia degli operatori che in queste condizioni lavorano male e non riescono a rispondere ai bisogni della cittadinanza».

«Terni ha bisogno fra le altre cose di un nuovo ospedale – spiega Josè Kenny – che deve essere fatto con fondi pubblici. Ad oggi i cittadini ternani si trovano in una situazione preoccupante, costretti spesso al ‘turismo sanitario’ per via di liste di attesa infinite. Il sindaco in questo contesto deve fare tutto ciò che è possibile, nei confronti della Regione, per affrontare e risolvere quella che è, ad oggi, la principale emergenza del territorio».