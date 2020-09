Terni, il prefetto Sensi socio onorario del Kiwanis Club

Il prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, ha ricevuto da una delegazione del Kiwanis Club locale – costituita dal presidente Massimo Asciutti e dal responsabile della divisione 9 Umbro-Sabina Luciano Binnella – la targa di socio onorario, nonché il guidoncino del club. Nella circostanza sono stati illustrati i service a favore dei bambini e adolescenti che «a seguito delle norme anticontagio da Covid-19 verranno rimodulati e portati a termine grazie soprattutto alle tecnologie informatiche, sempre nel rispetto della regola d’Oro ‘fai agli altri tutto il bene che vorresti fosse fatto a te’.

L’aiuto e la scuola

«Grande rilevanza – viene sottolineato dal Kiwanis – per il nostro territorio avrà il service divisionale The Maine of Tomorrow, poiché andrà a beneficio di tutti coloro che hanno subito un disagio da lockdown, al quale la pandemia ha purtroppo costretto tutte le fasce di età. Rivolgiamo in particolare la nostra attenzione agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, allontanati dal gruppo classe dell’affetto e dal gioco con i loro compagni. Alle loro famiglie e agli insegnati. Già dal mese di novembre – ha specificato Binnella – si avvierà la formazione di psicologi psicoterapeuti Emdr-metodo evidence-based per i disturbi post traumatici».