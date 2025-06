di Fra.Tor.

Un fine settimana speciale per Nicolò Filippucci, giovane artista umbro reduce dalla sua brillante partecipazione alla 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sabato il cantante ha festeggiato il suo diciannovesimo compleanno al Quasar Village di Corciano, in compagnia di tantissimi fan accorsi per celebrarlo e applaudirlo per la prima volta in Umbria dopo l’esperienza televisiva, conclusasi con la semifinale andata in onda su Canale 5 il 18 maggio. Un momento atteso e ricco di emozioni, che ha segnato il ritorno a casa dell’artista dopo il successo ottenuto sul piccolo schermo. Tra sorrisi, canzoni e parole di gratitudine, Nicolò ha condiviso la gioia del compleanno con chi ha seguito e sostenuto il suo percorso fin dall’inizio.

Lunedì 2 giugno è stata poi la volta del Cospea Village di Terni, dove il giovane cantante ha incontrato nuovamente i suoi fan per un evento firmacopie dedicato al suo primo EP, ‘Un’ora di follia’, pubblicato il 23 maggio. Il disco include, oltre alla title track, anche i brani ‘Occhi stanchi’, ‘Cuore bucato’, ‘Non mi dimenticherò’, ‘Mi sono innamorato di te’ e ‘Yin e Young’. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: ad accoglierlo non solo adolescenti e giovanissimi, ma anche molti adulti, saliti sul palco per un abbraccio, una foto o una firma sul Cd. A colpire il pubblico, oltre alla voce e al talento, è stato il carattere aperto, gentile e positivo di Nicolò, che ha saputo creare un legame sincero con chi lo ha incontrato. Due giornate indimenticabili per l’artista e per i suoi fan, tra musica, emozioni e l’affetto autentico della sua terra.

